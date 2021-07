Meteo: Cod galben de canicula in Dobrogea

Cod galben de canicula in mai multe judete din tara.In cea mai mare parte a tarii, in ultimele zile ale lunii iulie, valul de caldura se va extinde si se va intensifica treptat, disconfortul termic va creste, iar indicele temperatura umezeala ITU va depasi pragul critic de 80 de unitati. In regiunile vestice, sudice… [citeste mai departe]