Peste 58.000 de persoane, programate pentru vaccinarea cu serul Moderna Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19 informeaza ca peste 58.000 de persoane au fost programate pentru vaccinul Moderna in ultimele 24 de ore. Incepand de miercuri, 10 martie, 73 de cabinete noi au fost deschise pentru imunizarea cu vaccinul produs de compania Moderna, in 24 de județe din țara și in municipiul București, potrivit HotNews Ce persoane sunt programate Cu varste de peste 65 de ani – 30.000 (51.7% din total programari) Cu boli cronice – 27.250 (47% din total programari) Cu dizabilitați – 770 (1.3% din total programari) Locuri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

