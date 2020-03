Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de ordine au actionat miercuri integrat pe raza județului Cluj, in echipaje mixte, pentru impunerea normelor legale instituite pe perioada starii de urgenta. In ultimele 24 de ore, 690 de politisti, jandarmi, politisti locali si militari au desfașurat misiuni specifice in contextul prevenirii…

- Patruzeci de persoane din judetul Iasi au fost sanctionate, sambata si duminica, de angajatii Inspectoratului Judetean de Politie si cei ai Jandarmeriei pentru nerespectarea masurii de izolare la domiciliu. Potrivit unei informari de presa a Prefecturii Iasi, cele mai multe sanctiuni contraventionale…

- Din momentul aprobarii hotararilor Comisiei pentru Situații Excepționale, poliția din Ialoveni a intocmit 4 procese-verbale și a aplicat amenzi in suma de 92 500 de lei, cetațenilor ce nu s-au conformat recomandarilor autoritaților.

- Un numar de 120 de persoane au fost amendate cu peste 1,8 milioane de lei dupa ce nu au respectat autoizolarea care le-a fost impusa, a anunțat, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica. De la inceperea crizei...

- Comunicat de presa Astazi, 9 martie 2020, in judetul Dambovita avem 163 de persoane aflate in autoizolare la domiciliu Post-ul DAMBOVITA Covid-19: 6 persoane nu au respectat masurile de izolare, amendate de DSP apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Marți dimineața, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj, efectueaza 13 percheziții in județele Alba și Sibiu. La data de 21 ianuarie 2020, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia…

- La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție, un echipaj SMURD și sapte pompieri. The post Accident de circulatie la Costeiu. In masina erau patru persoane appeared first on Renasterea banateana .