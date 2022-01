Peste 5,63 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA ( 878..467). Brazilia este pe locul doi, cu 625.085 de decese, urmata de India (492.327) si Rusia (329.443). Organizatia Mondiala […] The post Peste 5,6 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei in intreaga lume appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .