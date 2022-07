Numarul mortilor a crescut la cel putin 56 in inundatiile produse in Iran in cele doua zile de furtuni puternice care au lovit tara, a anuntat sambata un purtator de cuvant al Societatii Semilunii Rosii iraniene, relateaza dpa. Zeci de persoane sunt in continuare date disparute in capitala Teheran si in alte patru provincii, a precizat oficialul iranian, citat de portalului de stiri Entekhab. Politia a inchis mai multe drumuri rurale dupa ce ploile torentiale au provocat alunecari de teren in unele provincii. Autoritatile iraniene se tem ca se vor inregistra si alte decese in conditiile in care…