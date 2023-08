Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2,2 milioane de persoane, romani si straini, au efectuat formalitatile de iesire si intrare prin punctele de trecere a frontierei in perioada minivacantei de Sfanta Maria (11 - 15 august), cele mai aglomerate fiind la granita cu Ungaria si Bulgaria, informeaza Politia de Frontiera, potrivit Agerpres."Aproximativ…

- Aproximativ 600.000 de persoane au tranzitat frontiera sambata, 12 august, un numar-record de oameni. Acestea au fost cele mai mari valori de trafic pentru persoane inregistrate intr-o singura zi, in acest an, anunța Poliția de Frontiera.

- Peste 1,3 milioane de persoane au tranzitat punctele de frontiera in acest week-end, in crestere cu aproximativ 40% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele Politiei de Frontiera, conform news.ro.Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Politia de Frontiera, in perioada 4-6…

- Peste 500.000 de persoane au tranzitat, sambata, granitele Romaniei, iar cel mai mare trafic a fost inregistrat la frontiera romano-ungara, unde aproximativ 235.000 de oameni s-au prezentat la control, cresterea fiind de 153 la suta fata de perioada similara a anului trecut.”In data de 05.08.2023, prin…

- In data de 29.07.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire peste 549.300 de persoane, cetateni romani si straini si aproximativ 142.000 de mijloace de transport, pe ambele sensuri.Comparativ…

- Politia de Frontiera anunta ca au fost luate masuri pentru fluidizarea traficului in punctele de trecere a frontierei cu Ungaria si Bulgaria, intrucat se asteapta o crestere a numarului de persoane care revin in tara din strainatate sau pleaca in vacanta, in luna august. In iulie, aproximativ 8,8 milioane…

- Joi, in data de 29.06.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 265.100 de persoane, cetateni romani si straini si peste 64.000 de mijloace de transport, pe ambele sensuri. Pe sensul…

- Peste 100.000 de persoane au intrat in ultimele 24 de ore in Romania, dintre care 11.000 au fost cetațeni ucraineni, anunța Poliția de Frontiera. Autoritațile precizeaza ca, la punctele de trecere a graniței, polițiștii au constatat 60 de fapte ilegale, savarșite atat de cetațeni romani, cat și straini.…