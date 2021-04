Peste 55.000 de persoane, vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore Numarul persoanelor imunizate de la inceputul campaniei de vaccinare a ajuns sambata la 2.090.464, conform datelor oficiale transmise sambata de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. 55.425 de persoane au fost imunizate in ultimele 24 de ore. Numarul este in scadere fața de ziua anterioara, cand s-au vaccinat 57.969, potrivit CNCAV.Conform comunicatului oficial, 24.889 de persoane au primit prima doza de vaccin anti-COVID (din care 14.335 au primit Pfizer, 4.709, Moderna, iar 5.845, AstraZeneca), in vreme ce 30.536 au primit rapelul (din care 30.449, de la Pfizer, 87, de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

