- Avand in vedere perioada dificila prin care trecem, in contextul deschiderii școlilor și gradinițelor, specialiștii in pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare transmit cateva recomandari parinților. “In primul rand, dorim sa reamintim parinților sa incerce…

- In perioada 1 iunie – 4 septembrie 2020, la nivelul Spitalului Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare (SJUBM) au fost tratați, cu succes, mai mulți pacienți – adulți și copii, dupa ce au suferit intoxicații acute cu ciuperci cu perioada lunga sau scurta de incubație. In secția Medicina…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare (SJUBM) informeaza ca, potrivit datelor statistice, in perioada 18.05 – 5.07.2020 (dupa ieșirea din starea de urgența), in unitatea medicala au fost internați 6 pacienți cu infecții acute ale cailor respiratorii superioare…

- In cabinetele de dermatologie, din cadrul Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, in perioada 1 ianuarie – 6 iulie 2020, numarul consultațiilor a fost de 3684. Specialiștii au tratat, cu profesionalism, diverse patologii. Avand in vedere problemele…

- Prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, echipa Spitalului Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare s-a intarit cu un nou director medical interimar. Este vorba despre doctorul Vasile Bonaț, medicul-șef al Secției Medicina Interna din cadrul unitații medicale,…

- Pentru bolnavii care doresc investigatii la Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” Baia Mare, programarile se fac in zilele de 24 si 25 iunie 2020! Programarea, pe luna iulie 2020, pentru investigațiile de laborator decontate de c.a.s. in…

- O decizie care schimba destine. Doua familii au acceptat donarea de organe in ultimele 24 de ore, 9 oameni primesc o noua sansa prin transplant de organe si cornee.Transplantul inseamna VIATA! Doua familii indurerate din Bucuresti si Baia Mare au facut gestul suprem de a fi de acord cu donarea de organe.…

- Bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza de mortalitate la nivel mondial, iar Romania ocupa un nedorit loc fruntaș (poziția a treia) in topul țarilor europene cu decese provocate de afecțiunile cardiace. In țara noastra, in jur de 60% din decese sunt cauzate de bolile cardiovasculare, potrivit…