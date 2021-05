Peste 54.000 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca peste 54.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, fiind raportate 43 de reactii adverse. Alte 154 de reactii sunt in curs de investigare. Potrivit CNCAV, 54.065 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, cele mai multe cu serul Pfizer – 37.623. Alte 5.981 de persoane au primit vaccinul Moderna, 7.752 pe cel produs de AstraZeneca si 2.709 pe cel de la Johnson & Johnson. In total, de la debutul campaniei, au fost administrate 7.328.556 de doze de vaccin. Dintre acestea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

