- In perioada 24 februarie - 19 martie curent, pe segmentul MD-UA, in R. Moldova au intrat 325.448 cetațeni ucraineni. Dintre aceștia, 224.668 cetațeni ucraineni au parasit țara noastra (209.334 pe segmentul MD-RO; 15.334 pe segmentul MD-UA). La ora actuala se mai afla in Republica Moldoca 99.049 cetațeni…

- Din data de 24 februarie și pina in prezent, 321 962 de ucraineni au ajuns pe teritoriul R. Moldova. In aceeași perioada, au ieșit – 220.822 cetațeni ucraineni (206.272 pe segmentul MD-RO; 14.550 pe segmentul MD-UA). Acum, in țara noastra iși gasesc refugiu 99.475 cetațeni ucraineni. Alte date ale Poliției…

- De la inceputul razboiului din Ucraina, 309.723 cetațeni ucraineni au intrat in R.Moldova pe segmentul de frontiera moldo-ucraineana, potrivit bilanțului prezentat de autoritațile vamale. Au ieșit – 207.671 cetațeni ucraineni (194.639 pe segmentul MD-RO; 13.032 pe segmentul MD-UA) Au ramas pe teritoriul…

- Mai multe grupuri de barbati ucraineni, in total 23 de persoane, au fost descoperite de politistii de frontiera pe teritoriul romanesc, a informat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan. Fii la curent cu cele…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera transmite ca duminica, in intervalul orar 00.00-18.00, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 67.257 de persoane, dintre care 24.846 cetateni ucraineni, in crestere cu 9,3 % fata de acelasi interval orar din ziua precedenta.…

- In perioada 24.02.2022 - 03.03.2022, ora 04.00, pe teritoriul Republicii Moldova au intrat 136.386 cetațeni ai Ucrainei, dintre care 132.535 persoane au intrat prin segmentul de frontiera MD-UA, iar 3.527 - prin segmentul de frontiera MD-RO. In aceiași perioada au parasit teritoriul Republicii Moldova…

- In perioada 24 februarie - 3 martie, pe teritoriul Republicii Moldova au intrat 136.386 de cetațeni ai Ucrainei, dintre care 132.535 persoane au intrat prin segmentul de frontiera MD-UA, iar 3.527 - prin segmentul de frontiera MD-RO, informeaza Ministerul de Interne al țarii.

- Un numar de 25.924 de cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, in crestere cu 8% fata de ziua precedenta, a informat, joi, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. De la declanșarea razboiului in Ucraina, in țara noastra au ajuns in total aproape 140.000 de refugiați.