Peste 5.300 de copii romani au fost opriți la frontiera in 2022 din cauza faptul ca parinții sau insoțitorii acestora nu aveau toate documentele necesare, a transmis duminica Poliția de Frontiera. In anul 2022, polițiștii de frontiera au fost nevoiti sa intrerupa calatoria a peste 5.300 cetațeni romani minori, ca urmare a faptului ca parintii