Politistii de frontiera de la Calafat si comisari ai Garzii de Mediu Dolj au blocat intrarea in țara a unei nave incarcate cu peste 530 de tone de deseuri metalice, din hartie, tip PET, dar si motoare de autoturisme nedecontaminate, anvelope uzate, precum si tapiterie auto, potrivit unui comunicat transmis de Poliția de Frontiera. Nava sub pavilion romanesc, cu comandant roman, a ajuns luni, in jurul orei 15.45, la Punctului de Trecere a Frontierei Calafat Portuar, pe sensul de intrare in tara. In urma controlului efectuat de polițiștii de frontiera impreuna cu reprezentanți din cadrul Garzii…