Peste 51 de milioane de oameni din Coreea de Sud au devenit, miercuri, cu un an sau doi mai tineri – cel putin – conform unei noi legi care a eliminat sistemul traditional de raportare a varstei, asa-numita ”varsta coreeana”, transmite CNN, informeaza News.ro. Conform legislatiei care a intrat in vigoare miercuri, „toate domeniile judiciare si administrative” din aceasta tara din Asia de Est vor adopta sistemul „varstei internationale” folosit de cea mai mare parte a lumii, punand capat unor ani de dezbateri privind problemele cauzate de utilizarea obisnuita in trecut a „varstei coreene” si a…