Stiri pe aceeasi tema

- Șase din cei 8 eurodeputați de la USR PLUS au votat proiectul de rezoluție privind sancționarea statelor care nu au respectat drepturile LGBTIQ+. In timp ce toți eurosocialiști europeni au votat pentru, cu doar doua abțineri, europarlamentarii PSD au votat in bloc “impotriva”. Printre statele care ar…

- Doua accidente in care au fost implicate 18 persoane a avut loc, duminica, pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre Capitala. In total, 18 persoane au fost implicate, din 7 masini. Din fericire, nici șoferii și nici pasagerii nu au fost raniți. O singura persoana a cerut ajutorul echipelor de prim-ajutor.…

- Doar 3.406 romani s-au vaccinat in ultimele 24 de ore cu prima doza de ser anti-COVID, iar dintre acestea 1994 au preferat vaccinul Johnson&Johnson, ser care se administreaza intr-o singura doza. Cu AstraZeneca au cerut sa fie vaccinate doar 3 persoane. Conform datelor oficiale, alte 2.237 de persoane…

- Trei persoane au fost ranite, luni dimineața, in urma unui accident care a avut loc la ieșirea din localitatea constanțeana Tuzla, in care au fost implicate trei mașini. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 39, la ieșire din localitatea Tuzla catre Mangalia,…

- Cel puțin 40 de romani și-au cumparat degeaba bilete pentru ruta de vineri seara, Barcelona – Bucuresti. Li s-a refuzat imbarcarea in cursa operata de WizzAir, dupa ce compania ar fi vandut mai multe bilete decat locurile disponibile, informeaza Europa Libera. Oamenii aveau bilete pentru cursa de la…

- Primarul Capitalei Nicușor Dan confirma prezența in Capitala a țanțarilor purtatori ai virusului West Nile, a caror ințepatura poate fi deosebit de periculoasa. Primarul a precizat, vineri, ca țanțarul exista, insa, nicio persoana nu este infectata in acest moment și da asigurari ca se face o monitorizare…

- Procurorii DIICOT au dispus retinerea a 23 de persoane, suspectate de contrabanda cu tigari si spalare de bani, in dosarul care vizeaza o grupare transfrontaliera. S-a pus sechestru pe 622 de autovehicule, 357 de terenuri si 50 de imobile. ”La data de 14.07.2021, procurorii Directiei de Investigare…