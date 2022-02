Peste 50.000 de utilizatori Facebook, informați că sunt ținta activităților de spionaj Meta, proprietarul Facebook și altor platforme de socializare precum Instagram și WhatsApp, anunța interzicerea formala a oricaror relații comerciale și chiar a accesului pe platformele deținute pentru un numar de companii specializate in activitați de spionaj, cunoscute pentru faptul ca-și ofera serviciile in mod contracost pentru oricine este interesat (ex. companii și persoane interesate de spionarea partenerilor de afaceri, pana la guverne și politicieni preocupați de supravegherea și intimidarea jurnaliștilor sau adversari politici). Potrivit descrierii de fațada prezentata de companiile… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Profitand de blocarea rivalului TikTok in India, Instagram a revenit pe primul loc in clasamentul aplicatiilor dupa numarul de download-uri. In ultimul trimestru al anului trecut, Instagram a inregistrat cea mai buna performanta din 2014 pana in prezent, reusind sa-si creasca numarul de descarcari cu…

- Revelionul este ocazia perfecta pentru a petrece timp cu persoanele dragi și de a le trimite felicitari/mesaje celor pe care nu-i poți avea aproape fizic. De aceea, ți-am pregatit o serie de imagini cu urarea ”La mulți ani 2022”/ ”Un an nou fericit”, pe care le poți trimite prin SMS, pe Facebook, Messenger,…

- Grupul american Apple Inc. a decis sa acorde bonusuri semnificative unor ingineri, in incercarea de a pastra angajatii talentati si a evita plecarea lor la rivalii precum Meta Platforms Inc., proprietarul Facebook, Instagram si WhatsApp, transmite Bloomberg.

- Grupul american Apple a decis sa acorde bonusuri semnificative unor ingineri, in incercarea de a pastra angajatii si a evita plecarea lor la companii concurente, precum Meta Platforms, care deține Facebook, Instagram si WhatsApp, relateaza Bloomberg.

- Grupul american Apple Inc. a decis sa acorde bonusuri semnificative unor ingineri, in incercarea de a pastra angajatii talentati si a evita plecarea lor la rivalii precum Meta Platforms Inc., proprietarul Facebook, Instagram si WhatsApp, informeaza Bloomberg.

- Facebook cheama o jumatate de duzina de companii private de supraveghere pentru hacking sau alte abuzuri. Acestea sunt acuzate ca vizeaza colectiv aproximativ 50.000 de persoane pe Facebook, Instagram și WhatsApp. Joi, proprietarul Facebook , Instagram și WhatsApp a declarat ca a interzis șapte companii…

- WhatsApp este una dintre cele mai folosite aplicații din lume. Faimoasa pentru ca faciliteaza conversațiile cu persoanele dragi, dar și pentru ca permite trimiterea de poze și fișiere, aplicația deținuta de Meta (Facebook) are peste trei miliarde de utilizatori in intreaga lume. Totuși, WhatsApp ar…

- Pe 30 noiembrie 2021, milioane de romani iși sarbatoresc onomastica de Sfantul Andrei. Daca vrei sa le spui celor dragi ”La mulți ani” cu ajutorul unei felicitari, am creat mai multe mesaje ilustrate care vor aduce zambete. Iata ce mesaje foto poți trimite prin SMS, pe WhatsApp, Facebook sau Instagram…