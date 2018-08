Stiri pe aceeasi tema

- Mii de locuitori au fugit din case, inundate de o ruptura a unui baraj, care a blocat principalul drum din Myanmar, relateaza AFP preluat de news.roDonald Trump, avertisment fara precedent: 'Va exista violența'. Inregistrarea audio obținuta de New York Times ”Nu avem date exacte despre…

- O ruptura produsa miercuri in structura unui baraj din Myanmar a fortat mii de locuitori sa-si paraseasca locuintele inundate si a intrerupt circulatia pe cea mai importanta sosea din aceasta tara, relateaza AFP. "Nu detinem date exacte cu privire la numarul sinistratilor, insa apa a afectat sate numarand…

- Mai mult de 50.000 de oameni si-au evacuat locuintele in centrul statului Myanmar, miercuri, dupa ce un baraj s-a rupt, a inundat orase si sate, si a provocat inchiderea unei importante autostrazi, dupa cum anunta mai multi oficiali, informeaza Reuters.

- Asociatia Habitat for Humanity Romania recruteaza 100 de voluntari care sa construiasca 8 locuinte pentru 8 familii cu venituri reduse, in cadrul evenimentului de construire accelerata si voluntariat BIG BUILD 2018, care are loc la Cumpana, judetul Constanta, intre 1 si 5 octombrie 2018. Voluntarii…

- Imagini Sute de disparuti dupa ruperea unui baraj. Autoritatile se tem de ce-i mai rau, numarul mortilor e necunoscut.foto Sute de persoane sunt date disparute, iar multe dintre ele e posibil sa fi murit, dupa ruperea unui baraj pe raul Mekong, in sud-estul statului Laos. Barul rupt este al unei hidrocentrale…

- Numarul persoanelor din sudul Siriei nevoite sa-si paraseasca locuintele in urma ultimelor lupte a crescut mai mult decat triplu, ajungand la 160.000, transmite Reuters, care il citeaza pe purtatorul de cuvant iordanian al agentiei pentru refugiati a ONU. "Asteptam ca acest numar sa creasca…

- Peste 68 de milioane de oameni - de trei ori intreaga populatie a Romaniei - si-au parasit casele, anul trecut. Sunt stramutatii si refugiatii din zonele de conflicte sau cei supusi persecutiilor, arata un raport ONU.