- Autoritațile au comunicat la ultima raportare oficiala mai puține cazuri noi, doar 413, fața de 456 cu o zi inainte, respectiv 698 cu doua zile in urma. Insa, raportate la numarul de teste facute in ultimele 24 de ore, numarul este ingrijorator.

- Multe state nu reusesc sa asigure protectie adecvata pentru angajatii din sanatate care trateaza pacienți cu coronavirus, arata un raport Amnesty International, potrivit DPA și Agerpres. Organizația spune ca cel puțin 3.000 de angajați in sistemul sanitar au murit de Covid-19.

- Coronavirus in Romania, 11 iulie 2020. Autoritațile au anunțat sambata o creștere masiva a numarului de cazuri noi de persoane depistate cu Covid-19, respectiv 698. Spre comparație, vineri, 10 iulie, au fost anunțate 592 de cazuri. De asemenea, la ATI, in acest moment, sunt internați 239 de pacienți.…

- Aproape 3.200 de cazuri de COVID-19 sunt la personal medical si personal auxiliar din spitalele din Romania, potrivit ultimei raportari a Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile...

- Aproape 3.200 de cadre medicale și personal auxiliar din spitalele romanești au fost infectate cu COVID-19. Aceasta, in condițiile in care numarul total de cazuri inregistrate pana acum in Romania a crescut la 24.826.

- Romania, laudata la inceput pentru inteligența de a lua rapid masuri de protecție in fața virusului Covid -19, revine in forța depașind țari marcate profund de pandemie. Suntem, spun statistice europene, deja pe locul trei in privința numarului de imbolnaviri la suta de mii de locuitori. 5-6 la suta…

- Chiar daca mulți romani s-au relaxat, cazurile de Covid -19 se inmulțesc ingrijorator, blocheaza spitalele și alerteaza unitațile sanitare. De la 1 iunie, la 15 zile dupa primele masuri de relaxare, numarul persoanelor infectate cu SARS COV 2 a crescut constant. The post Avertisment: Sistemul medical…

- Noi decese au fost raportate de autoritați, astfel ca numarul morților din cauza Covid-19 a ajuns la 1.345. Bilanțul cazurilor de coronavirus din Romania a ajuns la 20.604. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.826 au fost declarate vindecate și externate.