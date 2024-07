Stiri pe aceeasi tema

- In contextul prezent, gestionarea eficienta a deșeurilor a devenit o necesitate absoluta pentru protejarea mediului, sanatații publice și resurselor naturale. Acest aspect nu este doar o responsabilitate civica, ci și o componenta cruciala a strategiei de afaceri a fiecarei companii. De la gropile de…

- Ministrul Mediului Mircea Fechet sustine ca sunt intre 5.000 si 6.000 de romani care ”pun o paine pe masa” datorita sistemului de garantie-returnare, iar cei care cauta PET-uri in cosurile de gunoi nu ar trebui amendati de Politia Locala. El a dat exemplul unui cetatean care a fost amendat. ”Ar fi intre…

- In cadrul briefing-ului de la incheierea ședinței de Guvern, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a atras atenția operatorilor economici care nu restituie garanțiile de ambalare. Se pare ca aceștia se pot alege cu amenzi de pana la 50.000 de lei, avand ca scop descurajarea unor astfel…

- Ministrul a delcarat dupa sedinta de Guvern ca in privinta Sistemului de Garantie Returnare, au decis sa permita comercializarea acelor produse care se afla inca pe rafturile magazinelor si care, fiind fabricate inainte de data de 01 ianuarie 2024, nu poarta acel logo SGR. Fechet a precizat ca producatorii…

- Ce poți face daca aparatele pentru returnarea ambalajelor nu funcționeaza. Obligația pe care o au supermarketurile Ce poți face daca aparatele pentru returnarea ambalajelor nu funcționeaza. Obligația pe care o au supermarketurile. Hypermarketurile și supermarketurile sunt obligate sa permita returnarea…

- Iubește animalele! Așa ca a facut o afacere din dragostea pentru acestea. Este vorba tanar din Iași, care iși dorea sa obțina bani de buzunar, a dezvoltat, cu timpul, o mica afacere care ii aduce sume consistente in fiecare luna. Astfel, o simpla idee, provenita și din dragostea pentru animale, s-a…

- 10 bani in plus la fiecare ambalaj reciclat, indiferent de cantitate, oferiți de Auchan clienților care recicleaza la aparatele din magazinele retailerului și folosesc cardul de fidelitate, indiferent de unde au facut cumparaturile. Auchan invita romanii sa recicleze mai mult și, chiar daca au cumparat…

- In Romania, adaosul comercial pentru mai multe alimente de baza este limitat la 20% in magazine. Cu toate ca aceasta masura ar trebui sa conduca la scaderea prețurilor la raft, efectul a fost contrar in unele cazuri. Marcel Ciolacu a observat o creștere cu 15% a costurilor cumparaturilor sale in doar…