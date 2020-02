Peste 5.000 de pompieri sunt pregătiţi pentru a interveni în cazul fenomenelor meteo nefavorabile Peste 5.000 de pompieri cu 3.300 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale vizate de vremea neprielnica la nivelul judetelor unde sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, a anuntat IGSU. Totodata, la eventualele misiuni de cautare-salvare a persoanelor surprinse de manifestarea fenomenelor de vreme rea, inspectoratele pentru situatii de urgenta sunt pregatite sa intervina cu 48 de senilate, in sprijinul acestora putand fi solicitate alte 7 astfel de mijloace ale CNAIR, in baza protocolului de colaborare incheiat intre cele doua institutii.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ca vremea se strica in toata țara, iar ninsorile vor pune stapanire pe mai multe regiuni, inclusiv Capitala. Autoritațile anunța mobilizare masiva pentru a interveni in cazul fenomenelor meteo preconizate pentru perioada urmatoare.

- Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina in zona localitatii Somova pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la vegetatie uscata si stuf, transmite ISU Tulcea.Intervin 5 pompieri dar din cauza zonei greu accesibile, ce nu permite accesul cu autospecialele, au mai…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul vrea sa intervina și in cazul in care „prin tergiversari procedurale” modificarea legislatiei in privinta alegerii presedintilor de consilii judetene nu va fi adoptata pe cale parlamentara. „In privinta alegerii presedintilor de consilii judetene, din cauza…

- UPDATE – Niciunul dintre medicii aflati in echipa operatorie, in cazul femeii arse in timpul unei interventii chirurgicale la Spitalul Floreasca, nu era in serviciul de garda, a afirmat, marti, ministrul Sanatatii, Victor Costache. ‘Niciunul din medicii aflati in echipa operatorie nu se afla in serviciul…

- Vizibilitate redusa de ceata pe DN 18 in Pasul Gutai. Fulguieste pe tronsonul urcare de la Baia Sprie. Carosabilul este curat si umed. DN 18 Pasul Gutai la coborarea spre Mara-vizibilitatea este buna in trafic, iar carosabilul este curat si umed. CJSU Maramures: “Atat utilajele, cat si stocul de material…

- In urma dezastrului din Albania, astazi a fost activat mecanismul de protectie civila europeana.In cursul acestei dimineti, Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, l a instiintat pe Premierul Romaniei, Ludovic Orban, si a discutat cu Presedintele Klaus Iohannis despre situatia creata la nivel…

- De azi, in consemn pentru deszapezire! Temperaturile vor scadea, iar iarna se apropie deja de noi, potrivit meteorologilor, insa drumarii brasoveni dau asigurari ca sunt pregatiti sa intervina. Astfel, Societatea Nationala a Sarii trebuie sa livreze Directiei Regionale de Drumuri…

- SPRIJIN… Apicultorii vasluieni care au inregistrat pierderi in primavara acestui an din cauza fenomenelor meteo nefavorabile vor primi ajutor de minimis. Sprijinul financiar va fi acordat doar fermierilor care au stupii inregistrati. A fost aprobata schema “Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor…