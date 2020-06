Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in urma ultimei ploi torentiale, 50 de copaci au fost rupti de vantul puternic si 20 de masini au fost avariate la Galati, dintre care doua au fost distruse complet, Administratia Nationala de Meteorologie anunta o noua serie de fenomene meteo extreme.

- Peste 5.000 de pompieri cu peste 3.000 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale din zonele vizate de atentionarea de cod portocaliu privind averse cu caracter torential, vijelii si caderi de grindina. "In contextul emiterii, de catre Administratia…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o informare de ploi, descarcari electrice si vijelii in urmatoarele zile. In intervalul 07 iunie, ora 13:00 – 09 iunie, ora 06:00, vor fi perioade de timp cu instabilitate atmosferica, in cursul zilei de duminica (7 iunie) in regiunile vestice,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit informarea de vreme rea, pana duminica. Vor fi averse și furtuni in fiecare zi. De miercuri, 27 mai, ora 12.00 pana duminica, 31 mai, ora 23.00, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va manifesta…

- Alerta meteo: Ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina pana miercuri seara Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de instabilitate…

- Regiunile sud-vestice, sudice si centrale, precum si zonele de munte, se afla pana joi dimineata sub o informare de instabilitate atmosferica accentuata, care vizeaza ploi torentiale, vijelii si caderi de grindina. Conform prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in regiunile…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța perioade de instabilitate atmosferica accentuata, ploi torențiale și vijelii, de luni seara, pana joi dimineața, in toata țara. De luni, 18 mai, ora 22.00 pana joi, 21 mai, ora 9:00 vor fi perioade de timp in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme severa, valabila in perioada 13 mai, ora 23:00 – 14 mai, ora 23:00. In intervalul menționat, vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile vestice și nord-vestice, apoi și in cele centrale, estice și sud-estice, unde rafalele…