Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a anunțat vineri ca Romania a emis o noua alerta prin sistemul RAPEX cu privire la maști neconforme de protecție pentru copii. „Alerta transmisa de Romania prin Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare (RAPEX) pentru produsul…

- Anunțul a fost facut vineri de directorul ANPC, Paul Anghel. Intr-o postare pe pagina de Facebook, acesta a precizat ca maștile respective erau comercializate de un operator economic din Covasna. ”Spre informare – Rapex 12 februarie 2021. Notificare Romania - Masca de protecție pentru copii FLIPPY,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a transmis o notificare in sistemul european de alerta RAPEX in legatura cu masti pentru copii Flippy, fabricate in China, pentru care capacitatea de filtrare nu fost certificata ca atare de catre organismul european relevant. Peste 5.000 de astfel…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a transmis o notificare in sistemul european de alerta RAPEX in legatura cu masti pentru copii Flippy, fabricate in China, pentru care capacitatea de filtrare nu fost certificata ca atare de catre organismul european relevant. Peste 5.000 de astfel…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a anunțat vineri ca Romania a emis o noua alerta prin sistemul RAPEX cu privire la maști neconforme de protecție pentru copii. „Alerta transmisa de Romania prin Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare (RAPEX) pentru produsul…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a retras de la comercializare 5.000 de masti pentru copii Flippy, de la un operator economic din judetul Covasna, produsul nefiind conform cu Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie si cu standardul european relevant, scrie…

- Romania a emis, prin sistemul RAPEX, sapte alerte de masti neconforme Foto: Jandarmeria Galați România a emis, prin sistemul RAPEX, sapte alerte de masti neconforme aflate pe piata, provenite din China, care poarta marcajul CE, potrivit sistemului de alerta rapida pentru produse nealimentare…

- Noi alerte emise de ANPC in sistemul RAPEX! Patru tipuri de maști neconforme in Romania, printre care și unele pentru copii. Inca patru notificari ale Romaniei, in ceea ce privește alerte de maști neconforme de pe piața, au fost preluate de Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii…