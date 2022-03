Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean Cluj a afișat luni circumscripțiile școlare, precum și numarul de clase pregatitoare alocate fiecarei unitați de invațamant preuniversitar, potrivit planului de școlarizare propus pentru anul școlar 2022-2023 și in conformitate cu prevederile Metodologiei de inscriere a…

- Noutatea privind circumscriptiile scolare la Constanta, a fost, dupa cum a declarat prof. Sorin Mihai, inspectorul scolar general al ISJ Constanta, pentru ZIUA de Constanta, ca, anul acesta directorii unitatilor de invatamant au fost cei care au propus circumscriptiile. La Colegiul National de Arte…

- INSCRIERI la clasa pregatitoare 2022: Numarul de clase disponibile in scoli si circumscriptiile din Alba. Acte necesare Inspectoratul Scolar Judetean Alba a publicat detalii despre inscrierea la scoala, in clasele pregatitoare, pentru anul scolar 2022-2023. Sunt facute publice circumscriptiile scolare…

- Potrivit calendarului publicat in Monitorul Oficial de catre Ministerul Educației, inscrierile la clasa pregatitoare pentru anul 2022-2023 au loc intre 11 aprilie și 10 mai 2022. In perioada... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In Monitorul Oficial a fost publicat in data de 23 martie 2022 ordinul privind aprobarea Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar si a Calendarului inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2022mdash;2023. Potrivit documentului inspectoratele scolare pot decide reconfigurarea…

- Acestea se adreseaza elevilor aflați in clasa a XII-a, sau celor care au terminat in anii precedenți și au diploma de bacalaureat si cel mult 26 de ani impliniti in cursul acestui an sau cel mult 24 de ani in cazul specializarii aviatie. Astfel, opt instituții de invatamant universitar cu 35 de […]…

- Inscrieri clasa pregatitoare 2022. Model de cerere pentru obținerea recomandarii de la gradinița și pentru copiii din strainatate Parinții iși pot inscrie copiii in clasa pregatitoare, in perioada 11 aprilie – 10 mai 2022, prin completarea cererilor-tip, online sau la unitatea de invațamant la care…

