Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare care a avut loc la data de 16 noiembrie 2021, efective suplimentare au acționat pe raza orașului Cugir. Au fost legitimate 51 de persoane, controlate 21 de autovehicule și au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea masurilor de…

- Pe tot parcursul zilei de duminica, 7 noiembrie a.c., polițiștii prahoveni, in colaborare cu reprezentanti ai altor institutii cu atributii in domeniu, au actionat, in sistem integrat, pentru verificarea respectarii normelor legale impuse in contextul pandemic actual. Potrivit reprezentantilor IPJ Prahova,…

- De la inceputul anului, agenții de la Poliția Locala Galați au administrat 4.750 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 594.000 lei pentru nerespectarea prevederilor Legii nr 55/2020 referitoare la prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19. Polițiștii locali au verificat modul…

- Astfel, in ultimele 24 de ore, polițiștii hunedoreni au derulat, pe raza județului, atat in mediul urban cat și rural, actiuni de verificare a masurilor sanitare vizand combaterea raspandirii noului virus SARS-CoV-2: au fost verificate 24 societați comerciale si 14 de mijloace de transport in comun.…

- Politistii doljeni au aplicat, in ultimele zile, peste 150 de sanctiuni persoanelor care nu au respectat normele de protectie sanitara. La nivel national, in perioada 14 -17 octombrie, au fost aplicate aproape 10.000 de sanctiuni. Valoarea totala a amenzilor depaseste 1,5 milioane de lei. Potrivit oamenilor…

- Polițiștii maramureseni continua sa acționeze integrat, impreuna cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții in domeniul ordinii și siguranței publice, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. Ssub autoritatea Instituției Prefectului, au fost desfasurate actiuni de verificare…

- 19 persoane sancționate pentru nerespectarea normelor și masurilor de protecție și combatere COVID-19. IPJ Alba continua acțiunile de verificare Inspectoratul…

- Sancțiuni de 11.000 de lei pentru nerespectarea masurilor de protecție. In perioada acestui weekend , polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au continuat activitațile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta.…