Peste 5.000 de joburi neocupate sunt doar în sănătate. În total, avem peste 39.000 de joburi vacante În trimestrul al treilea din acest an, numarul locurilor de munca vacante a fost 39.300, în crestere cu peste 5000 fata de trimestrul anterior, a transmis miercuri dimineața Institutul Național de Statistica. Comparativ cu acelasi trimestru al anului 2019, numarul locurilor de munca vacante a scazut cu 15.700. Cele mai mari rate ale locurilor de munca vacante s-au înregistrat în administratia publica, alte activitati de servicii, respectiv sanatate si asistenta sociala. Sectorul bugetar a însumat circa o treime din numarul total al locurilor de munca vacante. Astfel,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

