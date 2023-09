Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Despescu, secretar de stat pentru ordine și siguranța in Ministerul Afacerilor Interne, a declarat miercuri faptul ca in Portul Constanța s-au inregistrat capturi de droguri și in ultima perioada, insa cazurile nu pot fi mediatizate. Declarațiile au fost facute in cadrul unei conferințe MAI pe…

- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, a declarat miercuri, 27 septembrie, ca au existat capturi de droguri in Portul Constanta, dar a adaugat ca aceste cazuri „nu pot fi comunicate public” pana nu se face „o documentare totala” care sa duca la prinderea intregii rețele.„Astazi…

- Klaus Iohannis a anunțat, luni, la deschiderea anului școlar, ca problema consumului de droguri in randul elevilor va fi discutata in prima ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii. Președintele a participat, alaturi de ministrul Educației și primarul sectorului 1, Clotilde Armand, la festivitatea…

- Un politist din Brasov a fost prins, joi, in timp ce transporta un kilogram de cocaina. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore. Sindicatul Europol sustine ca barbatul, imbracat in uniforma de politist, a fost depistat intre blocuri, in timp ce vindea stupefiante. Sindicatul Europol sustine, intr-o…

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat marți, intr-o postare pe facebook, ca masurile de combatere a consumului de droguri, anunțate luni de ministrul Afacerilor Interne, vicepremierul Catalin Predoiu. Ciolacu dorește ca Poliția sa lupte mult mai eficient cu dealerii de droguri, cu toate efectivele disponibile…

- Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a provocat tragedia de la 2 Mai a fost oprit de polițiștii din Vama Veche de doua ori inainte de a produce accidentul in care i-a omorat pe cei doi tineri. Chiar daca au descoperit droguri in mașina sa, polițiștii l-au dus la sediu dar nu l-au testat, […] The post…

- Cei mai buni polițiști de frontiera au primit diplome de onoare, luni, cu ocazia Zilei Poliției de Frontiera, diplome inmanate de secretarul de stat al MAI Bogdan Despecsu, șeful Poliției de Frontiera Victor Ivașcu și ministrul de Interne, Catalin Predoiu. Poliția de Frontiera a sarbatorit 159 de ani…