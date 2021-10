Peste 500 de tablete vor fi achiziționate pentru a susține sistemul de învățământ ieșean Tabletele școlare și sistemele digitale pentru Centrele de educație online achiziționate de Primaria Municipiului Iași in cursul anului trecut in vederea asigurarii siguranței elevilor și cadrelor didactice in condițiile restricțiilor sanitare impuse de pandemia de COVID-19 vor fi decontate in mare parte din fonduri europene. Totodata, grație aceleiași surse de finanțare, vor fi achiziționate inca 525 de table interactive utile pentru activitatea didactica atat online, cat și in condiții normale. Proiectul, in valoare de 7.471.021,42 lei, include cateva inițiative de modernizare a procesului educațional… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1 octombrie 2021, Primaria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistența Sociala (DAS), primește solicitari pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuinței și a stimulentelor pentru energie in sezonul rece 2021 – 2022. Ambele ajutoare materiale sunt acordate in baza prevederilor…

- ANUNȚ DE PRESA: LANSAREA PROIECTULUI „ASIGURAREA ACCESULUI ELEVILOR DIN COMUNA SACALAȘENI LA PROCESUL DE INVAȚARE IN MEDIUL ON-LINE” COMUNA SACALAȘENI, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „ASIGURAREA ACCESULUI ELEVILOR DIN COMUNA SACALAȘENI LA PROCESUL DE INVAȚARE IN MEDIUL ON-LINE”,…

- Liceul Teoretic „Gheorghe Vasilichi” prin reprezentantul sau legal, director, Ilie Ionela Claudia, a semnat la data de 04.08.2021, un contract de finantare cu Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, Organism Intermediar pentru Pogramul Operational Competitivitate 2014-2020, in cadrul Axa prioritara…

- cod SMIS 145172 Comuna Gruia prin reprezentantul sau legal,primar Bengescu Marian Sorin, a semnat la data de 03.08.2021, un contract de finantare cu Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, Organism Intermediar pentru Pogramul Operational Competitivitate 2014-2020, in cadrul Axa prioritara 2 – Tehnologia…

- Comuna Ciupercenii Noi, in calitate de beneficiar, deruleaza, incepand cu data 12.07.2021, proiectul „Imbunatațirea conținutului digital si a infrastructurii TIC in unitatea de invațamant din comuna Ciupercenii Noi, in contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2”, Cod SMIS 2014+ 144405,…

- „Dotarea elevilor cu tablete scolare precum si dotarea cadrelor didactice cu echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line pentru Scoala Gimnaziala Ostroveni, judetul Dolj” Comuna Ostroveni prin reprezentantul sau legal,Predus Silviu Dorel, a semnat…

- „Dotarea elevilor cu tablete scolare precum si dotarea cadrelor didactice cu echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediu on-line pentru Scoala Gimnaziala Nr 1 Motatei, judetul Dolj” Cod SMIS 144085Scoala Gimnaziala Nr. 1 Motatei a semnat la data de 12.07.2021,…

- COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Solicitant, a elaborat și depus, in data de 25.08.2021, Cererea de Finanțare pentru proiectul “Elaborare Studiu de Prefezabilitate si Studiu de Fezabilitate pentru Varianta ocolitoare Iasi Est” in vederea obtinerii de…