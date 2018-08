Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au dat, duminica, aproape 10.000 de amenzi in valoare totala de peste 2,7 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la aproape 3.000 de evenimente.…

- Politistii au constatat, in ultimele 24 de ore, aproape 800 de infractiuni si au aplicat 8.870 de amenzi, a caror valoare depaseste trei milioane de lei. De asemenea, au fost retinute 532 de permise de conducere.Conform Politiei Romane, politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la peste…

- Politistii au intocmit in luna iunie 535 de dosare penale si au aplicat 900 de amenzi pentru nereguli silvice, in cadrul mai multor actiuni si controale efectuate in fondul forestier si in locuri de depozitare sau comercializare a materialului lemnos, informeaza un comunicat transmis duminica de…

- "Joi, 5 iulie, peste 10.000 de polițiști au organizat 284 de acțiuni, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, intervenind totodata la 2.846 de sesizari (2.405 fiind prin 112). Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 8.844 de sanctiuni contravenționale,…

- Politistii au dat, duminica, amenzi in valoare totala de peste trei milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. In plus, peste 500 de…

- Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), aproximativ 8.000 de politisti au actionat, in cursul zilei de duminica, la nivel national, desfasurand 294 de actiuni si intervenind la 3.238 de evenimente. Dintre acestea, 2.710 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor,…

- Politistii au dat, duminica, amenzi in valoare totala de peste trei milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. In plus, peste 500…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 165 de perchezitii, in cadrul unor dosare penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice. In perioada 12 ndash; 18 mai a.c., sub coordonarea Directiei…