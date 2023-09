Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au retras, marți, 333 de certificate de inmatriculare și au reținut 503 permise de conducere, dintre care 33 pentru consum de alcool și 18 pentru consum de droguri sau alte substanțe interzise.

- Au fost retinute 844 de permise de conducere, dintre care 368 pentru viteza, 154 pentru alcool si 45 pentru droguri.Politistii au intervenit, duminica, 27 august 2023, la peste 4.100 de solicitari ale cetatenilor, au fost constatate peste 9.700 de fapte contraventionale si 844 de permise de conducere…

- Polițiștii rutieri au reținut, duminica, 840 de permise de conducere, dintre care 132 pentru consum de alcool și 22 pentru consum de droguri sau alte substanțe interzise, transmite Poliția Romana.

- In perioada 5-6 august a.c., in contextul desfașurarii festivalului Untold, polițiștii rutieri clujeni, cu suportul Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane și sprijinul efectivelor din cadrul altor inspectorate de poliție județene, au acționat pentru prevenirea și combaterea…

- In perioada 4-5 august a.c., in contextul desfașurarii festivalului Untold, polițiștii rutieri clujeni, cu suportul Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane și sprijinul efectivelor din cadrul altor inspectorate de poliție județene, au acționat pentru prevenirea și combaterea…

- Politistii au retinut, in cursul zilei de sambata, 671 de permise de conducere, dintre care 115 pentru consum de alcool si 26 pentru consum de droguri sau alte substante interzise, fiind retrase 311 certificate de inmatriculare, anunta Ministerul Afaceril

- Nu e zi sau razie a polițiștilor fara sa fie gasiți șoferi drogați sau beți in trafic. S-a intamplat și in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce echipajele de la Rutiera au ieșit in diferite zone din județ Astfel, in cursul nopții de 8 spre 9 iulie, in intervalul orar 18:00-02:00, polițiștii din…

- Polițiștii au reținut sambata peste 700 de permise de conducere, dintre care 108 pentru consum de alcool și 23 pentru consum de droguri sau alte substanțe interzise, anunța MAI. Polițiștii și jandarmii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 3.183 de situații de ordine publica, in timp ce pompierii…