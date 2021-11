Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune in forța a anchetatorilor de la DNA Timișoara și a trupelor speciale de intervenție ale Poliției Timiș, duminica dupa amiaza, in parcarea mall-ului din Calea Șagului – un roman și un kosovar au fost capturați la scurt timp dupa ce au incheiat o afacere extrem de profitabila cu un polițist…

- Trei traficanți din Dambovița ascundeau drogurile in pamant, iar ulterior marcau locurile. Cei trei au fost prinși in flagrant in timp ce vindeau stupefiante. Aceștia au ascuns in pamant ecstasy, cocaina și cannabis. In urma perchezițiilor, procurorii au gasit sute de grame de droguri. Cei trei acuzați,…

- Procurorii DIICOT din Timisoara au facut, marti, cinci perchezitii in judetele Timis si Arad, pentru destructurarea unei grupari specializate in santaj, hartuire, violare de domiciliu si violarea vietii private, dupa ce o femeie, angajata a unei firme, ar fi fost urmarita, santajata si hartuita de…

- Dupa o gala organizata in municipiul Constanța, unul dintre luptatorii MMA a fost prins in timp ce vindea 100 grame de cannabis cu 3.000 lei.Ulterior, au fost efectuate descinderi in 10 locații din București, Ilfov și Tulcea ocazie cu care s-au ridicat 5 pistoale și muniție, cocaina, cannabis si mai…

- Poliția Locala continua sa fie cu ochii pe firmele care desfașoara diferite activitați in zona centrala a orașului și, așa cum a atenționat deja, a continuat verificarile in ceea ce privește pastrarea curațeniei. „Atenționam ca aceste controale sunt inopinate și au drept scop nu sancționarea, ci obișnuirea…

- Șase barbați cu varste cuprinse intre 24 și 49 de ani – un britanic și cinci nicaraguani – au fost arestați in cadrul acestei operațiuni. Agenția pentru criminalitate din Marea Britanie (NCA) a anunțat sambata, 11 septembrie, ca a confiscat peste doua tone de cocaina in valoare de 160 de milioane de…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 117 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.103 teste efectuate (din care 882 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (63) și Lugoj (10). Coeficientul infectarilor…