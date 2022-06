Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit și aproximativ 70 au fost ranite duminica, dupa ce o tribuna a unei arene din orașul El Espinal, Columbia, s-a prabușit, au declarat oficialii, potrivit Reuters .Tragedia s-a produs in El Espinal, in timpul unui spectacol cu tauri, o sarbatoare populara la care publicul poate…

- Tragedia s-a produs in El Espinal in Columbia, in timpul unui spectacol cu tauri, unde tribuna cu spectatori s-a prabușit, iar cel puțin 4 persoane au murit, iar alte sute de oameni au fost raniți, scrie The Guardian.Primarul, Juan Carlos Tamayo, a spus ca 800 de spectatori erau așezați in secțiunile…

- Revoltați ca au pus la punct un cartel ilegal care stabileste nivelul salariilor, oierii din vestul SUA și-au unit forțele pentru a-i da in judecata la un tribunal din Nevada pe angajatorii lor, transmite Reuters. Dosarul ar putea sa aiba consecinte asupra modului cum sunt aplicate legile antitrust…

- Starul fotbalului francez Kylian Mbappe se afla la finalul contractului sau cu Paris Saint-Germain. Fotbalistul a vorbit despre viitorul carierei sale. Kylian Mbappe a anuntat ca decizia referitoare la viitorul carierei sale este „aproape” luata, fara sa dezvaluie insa numele echipei la care va juca…

- Polițiștii bucureșteni de la Secția 12 au prins in flagrant, luni, trei refugiați ucraineni, in timp ce spargeau un apartament. Surse apropiate anchetei susțin ca locatarii unui bloc din Sectorul 3 ar fi sunat la numarul de urgența 112 și ar fi anunțat ca mai multe persoane incearca sa sparga o locuința.…

- Bilantul lockdownului din Shanghai a urcat duminica la 87 de morti, in timp de autoritatile din Beijing au cerut „sa se actioneze fara intarziere” dupa o crestere a numarului cazurilor de COVID-19 in capitala Chinei, informeaza AFP. China, care se confrunta de cateva saptamani cu cea mai grava recrudescenta…

- Perechea Irina Bara (Romania) / Ekaterine Gorgodze (Georgia) s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA 250 de la Bogota (Columbia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 239.477 de dolari. Creditate cu sansa a doua la cucerirea trofeului,…