Peste 500 de note de 10 la examenul de bacalaureat din Dolj

Ministerul Educatiei a publicat, ieri, primele rezultate ale examenului de bacalaureat. Potrivit inspectorului scolar general Daniel Ion, in Dolj, in aceasta sesiune procentul de promovare a crescut cu 10% fata de anul trecut. Sapte absolventi au promovat examenul cu media 10, fata de anul trecut cand a fost o singura medie. Pe discipline de examen, anul acesta in Dolj au fost obtinute 598 de note de 10. Sunt insa si doua unitati scolare cu niciun promovat, care totalizeaza insa 13 candidati. Conform datelor Inspectoratului Scolar Judetean, in Dolj au promovat 2.699 de candidați, dintr-un total…