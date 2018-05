Peste 500 de migranţi au fost salvaţi de autorităţile spaniole din Marea Mediterană Sambata, in urma cautarilor cu avioane si elicoptere, navele spaniole au salvat aproape 300 de migranti din noua barci iar duminica inca 250 au fost salvati din alte opt barci, dintre care trei erau intr-o conditie precara si s-au scufundat apoi.



Migrantii proveneau din mai multe tari africane.



Numarul persoanelor care incearca sa ajunga in Spania pe mare din Africa a crescut semnificativ in ultimii ani in timp ce sosirile in Italia si Grecia din Libia au scazut.



In jur de 19.000 de persoane au traversat marea spre Spania in 2017, o crestere cu 182% fata de anul precedent.



