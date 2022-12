Peste 500 de localităţi ucrainene nu au energie electrică Mai mult de 500 de localitati ucrainene erau inca fara energie electrica, duminica, dupa saptamani de atacuri aeriene ruse asupra retelei electrice, a declarat un oficial al Ministerului de Interne. „Inamicul continua sa atace infrastructura esentiala a tarii. In prezent, 507 localitati din opt regiuni ale tarii noastre sunt intrerupte de la alimentarea cu energie […] The post Peste 500 de localitati ucrainene nu au energie electrica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

