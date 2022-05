Peste 500 de kilograme de cocaină, găsite printre sacii de cafea destinaţi fabricii Nespresso Poliția elvețiana a anunțat ca a confiscat peste 500 de kilograme de cocaina dintr-un transport de cafea, care a fost trimis la o fabrica Nespresso. Cocaina, cu o valoare estimata la peste 50 de milioane de franci elvetieni (50,65 milioane de dolari), au fost descoperita intr-un container cu saci de cafea boabe destinati fabricii Nespresso […] The post Peste 500 de kilograme de cocaina, gasite printre sacii de cafea destinati fabricii Nespresso appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Peste 500 de kilograme de cocaina, cu o valoare estimata la peste 50 de milioane de franci elvetieni (50,65 milioane de dolari), au fost gasite intr-un container cu saci de cafea boabe destinati fabricii Nespresso a Nestle, din Romont, in vestul Elvetiei, a declarat joi politia cantonala. Politia a…

- Politia a fost informata luni seara de catre Nespresso ca personalul a gasit o substanta alba nedefinita in timp ce descarca saci cu boabe de cafea care tocmai sosisera din Brazilia, a spus politia intr-un comunicat. Analizele au aratat ca substanta era cocaina. ”Substanta in cauza nu a intrat in contact…

