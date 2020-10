Peste 500 de imobile din Bucureşti au rămas fără apă caldă In total 504 imobile din Bucuresti au ramas fara apa calda. In Sectorul 2 este vorba despre 125 de imobile, dintre care si 6 institutii, afectate de o avarie la reteaua primara, care ar urma sa fie remediata in cursul noptii de miercuri spre joi. Sunt afectate cladiri din zona Mihai Bravu, str. Ilarie Chendi, str. Pompiliu Manoliu, str. Maior Coravu, str. Vatra Luminoasa, str. Ciurea, str. Matei Voievod, str. Medic Zlatescu, str. Avrig, B-dul Pache Protopopescu, Bd. Ferdinand, str. Ziduri intre Vii, str. Chiristigii.



In Sectorul 3, un numar de 38 de blocuri sunt afectate de… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de imobile din Capitala sunt afectate de avariile de la rețeaua de termoficare. Imobilele din sectoarele 2, 3, 4 și 6 nu au apa calda din cauza acestor probleme. Conform Termoenergetica, sunt 504 de imobile din sectoarele 2, 3, 4 și 6 care nu au apa calda in aceasta perioada. Sectorul 2 In…

- Un numar total de 504 imobile din sectoarele 2, 3, 4 si 6 nu au apa calda, din cauza avariilor la reteaua de termoficare, se precizeaza intr-o informare postata pe site-ul Termoenergetica, potrivit Agerpres.In Sectorul 2 este vorba despre 125 de imobile, dintre care si 6 institutii, afectate de o avarie…

- Klaus Iohannis va discuta, la Tallinn, despre linia feroviara Constanta-Gdansk și autostrada care va lega Lituania de Grecia, prin Romania. Proiectele, finanțate de SUA Presedintele Klaus Iohannis va discuta la Tallinn, saptamana viitoare, despre proiectele de infrastructura finantate de SUA, respectiv…

- Platforma Tazz by eMAG accelereaza procesul de dezvoltare, datorita investițiilor in valoare de peste 25 de milioane de lei atrase in ultimele șase luni. Capitalul va fi direcționat in dezvoltari in tehnologie și infrastructura, dar și in creșterea echipei și extinderea parteneriatelor cu restaurante…

- Ștafeta Veteranilor a devenit o tradiție și reamintește, macar o data pe an, despre spiritul Invictus, acela care ar trebui sa ne reuneasca pe toți in jurul veteranilor. Momentul de maxima intensitate emoționala va avea loc pe 25 octombrie, la Monumentul Ostașului Roman din Carei, cand ștafeta iși va…

- Cea de-a 24-a editie a Festivalului Filmului Francez vine cu surprize in 11 orase din Romania și va avea loc pe marile ecrane, atat in interior, cat și in aer liber, pana pe 4 octombrie. Festivalul Filmului Francez incepe astazi, urmand sa se desfasoare in: București, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Arad,…

- Lanțul de restaurante fast-food KFC angajeaza sute de oameni in toata țara. Ce posturi are disponibile și ce salarii ofera Lanțul de restaurante KFC Romania angajeaza peste 400 de persoane, in mai multe orașe din țara, a anunțat compania. Potrivit unui comunicat remis presei, KFC recrutează pentru…

- Cea de-a 24-a editie a Festivalului Filmului Francez vine cu surprize in 11 orase din Romania si va avea loc pe marile ecrane, atat in interior, cat si in aer liber, in perioada 23 septembrie - 4 octombrie! In urma noilor reglementari care permit redeschiderea salilor de cinema, Institutul Francez anunta…