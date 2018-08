Stiri pe aceeasi tema

- Romania este in stare de alerta. Ce s-a intamplat acum 30 de ani in Spania și Portugalia se reediteaza la indigo la noi. Realitatea este mult mai cumplita și masurile care ar trebui luate sunt dure și de neacceptat pentru unii gospodari. Romania se confrunta cu o criza fara precedent și este de-abia…

- Peste 400 de focare de pesta porcina africana (PPA) se inregistreaza la ora actuala in Romania, cele mai multe fiind in judetul Tulcea. Tot aici, doi mari crescatori de porci au fost inchisi, peste 65.000 de porci fiind omorati. Autoritatile sustin ca au luat masuri pentru ca boala sa fie tinuta sub…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca Romania a fost avertizata, in februarie 2017, de experții Comisiei Europene ca nu se respecta normele sanitar-veterinare pentru a preveni pesta porcina africana, iar in aceste condiții țara noastra nu va putea beneficia de sprijin de la UE in cazul acestei…

- La fiecare 24 de ore, carnea confiscata este incinerata Vamesii bulgari au confiscat peste 200 de kilograme de carnati de la romanii care calatoreau in vacanta spre statiunile din Bulgaria si Grecia, dupa ce in urma cu doua saptamani autoritatile au pus anunturi care interzic importul de produse ce…

- Pagubele provocate de pesta porcina africana ar putea ajunge in tara noastra la sute de milioane de euro, estimeaza Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania.

- Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania (ACEBOP) estimeaza ca pagubele care se prefigureaza ca urmare a evolutiei in Romania a virusului pestei porcine africane (PPA) sunt de sute de milioane de euro, ajungand la miliarde de euro, insa subliniaza ca accestea insa…

- Autoritatile au anuntat ca ofera recompense vanatorilor care ajuta la depistarea si ucidere porcilor mistreti bolnavi, avand in vedere ca acestia sunt principalul vector de raspandire a bolii pe teritoriul tarii. Toti proprietarii de porci domestici care vor avea de suferit din cauza molimei vor fi…

- Masurile de maxima alerta privind pesta porcina africana nu vor inceta la nivelul judetului Botosani, a anuntat, miercuri, directorul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA), Minodora Vasiliu. Sefa DSVSA sustine ca Botosaniul ar putea fi urmatorul judet cu focar de pesta…