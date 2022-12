Rezultatele excepționale obtinute și in acest an de peste 300 de elevi prahoveni, alaturi de 230 de profesori, la olimpiadele si concursurile scolare nationale si internationale, au fost recompensate și in acest an, de catre Consiliul Judetean Prahova, in cadrul Galei de Excelența a Invațamantului Prahovean in anul 2022, un eveniment inițiat de fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, și de echipa acestuia. Recompense in diplome si bani au fost acordate si celor 26 de elevi din judet care au obtinut, in acest an, media 10 la Evaluarea Nationala si la Bacalaureat. Potrivit…