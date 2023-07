Peste 500 de domnițe și cavaleri din Turcia, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, Slovacia, Ucraina și Romania iși dau intalnire intre 17 și 20 de august la Suceava la cel mai mare festival medieval din Romania. ”A mai ramas fix o luna , pana vom scrie, din nou, istoria impreuna! Incepand cu 17 august, va așteptam […] The post Peste 500 de domnițe și cavaleri din toata Europa iși dau intalnire la Cetatea de Scaun a Sucevei. Chef Catalin Scarlatescu va prepara delicii medievale first appeared on Suceava News Online .