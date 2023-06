Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, intr-un interviu pentru The Wall Street Journal, a spus ca țara este pregatita sa lanseze o contraofensiva, menționand ca „ar putea dura ceva timp și ar putea fi costisitoare”.Ucraina este pregatita sa lanseze contraofensiva mult asteptata pentru recucerirea teritoriilor ocupate…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski l-a invitat pe presedintele Chinei, Xi Jinping sa viziteze Ucraina, a relatat miercuri, 29 martie, agentia Associated Press, preluata de Reuters . „Suntem gata sa-l primim aici”, a declarat Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat AP. Xi nu a discutat cu…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat pentru ziarul japonez „The Yomiuri Shimbun” ca nu a primit propuneri din partea Chinei de a purta negocieri cu liderul Xi Jinping. Zelenski sustine ca a transmis Beijingului, pe canale diplomatice, ca dorește un astfel de dialog.China a propus un…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a salutat marti, 21 martie, discutiile ”productive” cu premierul nipon Fumio Kishida, in vizita la Kiev, laudand ”vointa foarte concreta” a Japoniei de a ”proteja” Ucraina in fata ”terorii rusesti”, noteaza AFP și Agerpres . ”Avand in vedere puterea Japoniei,…

- UPDATE 6:20 - Oficial al serviciilor secrete ucrainene: In prezent nu exista dovezi ca Beijingul furnizeaza arme RusieiNu exista in prezent nicio dovada ca Beijingul furnizeaza arme Rusiei, a declarat luni un oficial al serviciilor de informatii ucrainene, citat de CNN, in conditiile in care presedintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat vineri seara o decizie „istorica” a Curtii Penale Internationale (CPI), care a anuntat ca a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin pentru crime de razboi.„Astazi (vineri, 17 martie, n.r.) avem o decizie semnificativa a justitiei internationale.…

- General-colonelul Oleksandr Sirski, șeful Forțelor Terestre ale Ucrainei, afirma ca armata ucraineana incearca sa ii prinda pe invadatorii ruși intr-o poziție de „zugzwang”, relateaza Ukrinform . „La șah zugzwang este o situație in care orice mișcare a unui jucator duce la o deteriorare a poziției sale.…