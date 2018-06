Peste 500 de copii au fost reuniti cu parintii lor imigranti, dupa ce Trump i-a despartit Departamentul pentru Securitate Interna al SUA a anuntat ca Guvernul a reunit 522 de copii separati de parintii lor ca parte a initiativei "Toleranta Zero" si ca planuieste ca in urmatoarele 24 de ore sa permita altor 16 minori sa fie alaturi de familii.



Departamentul a transmis intr-un comunicat ca Biroul de Vama si Protectia Frontierelor se asteapta ca un numar mic de copii separati de parintii lor din alte motive sa ramana separati, inclusiv daca relatiile familiale nu pot fi confirmate, citeaza Reuters.



Miercuri, presedintele Donald Trump a semnat un ordin prin care a pus… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de copii de imigranți au fost reuniți cu familiile lor in Statele Unite, ca un prim pas in direcția schimbarii politicii de ”toleranța zero” fata de imigrantii ilegali la granita cu Mexic, anunțata de Donald Trump, scriu agențiile de presa internaționale. Departamentul pentru Securitate Interna…

- George si Amal Clooney au donat 100.000 de dolari unei asociatii pentru apararea copiilor de imigranti, in timp ce indignarea fata de politica administratiei Trump privind separarea copiilor de parintii arestati dupa ce au trecut ilegal granita dintre Mexic si SUA creste, informeaza miercuri AFP. Asociatia…

- Vulcanul Focului, unul dintre cei mai activi din lume, a erupt noaptea trecuta in Guatemala. A facut peste 60 de morti si sute de raniti. Pe o raza de zeci de kilometri, totul a fost ingropat in cenusa. Trei zile de doliu national au fost declarate in statul din America Centrala.

- Asociația Help Autism și ATCA – Asociația de Terapie Comportamentala Aplicata – au organizat recent, cel mai mare eveniment din Sud-Estul Europei, dedicat analizei aplicate a comportamentului și celor mai noi practici in terapia de recuperare a copilului cu autism. Aproximativ 500 de specialiști in…

- Simona-Elena Stanescu, blogger de travel roman, se afla in aceasta perioada in America Centrala, iar vizita in Nicaragua a coincis cu protestele stradale masive din aceasta țara. Intr-o postare pe Facebook și filme pe YouTube, tanara povestește cum a perceput ea manifestarile stradale…

- Ion Vîlcu, ambasadorul României în Mexic, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala si Honduras. Decizia vine la puțin timp dupa anunțul Elenei Udrea cum ca a obținut statutul de refugiat politic în Costa Rica.