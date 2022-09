Peste 50% dintre pacienţii cu scleroză multiplă parcurg până la 100 km pentru ridicarea tratamentului Cea mai mare problema a pacientilor cu scleroza multipla ramane deplasarea pe distante lungi pentru ridicarea tratamentului, 51,72% parcurgand un drum de pana la 100 de kilometri pana la spital, potrivit Agerpres."Prioritar este sa putem sa ridicam tratamentul de la un centru mai apropiat sau chiar sa ni se trimita prin curier, ca mai demult. Dintre toate problemele noastre, cea mai mare ramane deplasarea pe distante lungi pentru ridicarea tratamentului. (...) Chiar daca avem acces la tratamente medicale de generatie noua, 66,5% dintre noi doresc sa ridice tratamentul din unitati medicale aflate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

