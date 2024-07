Peste 50% dintre decesele din România din 2024, cauzate de bolile cardiovasculare Bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza de mortalitate in Romania, urmate de bolile oncologice și cele ale circuitului respirator. In primele cinci luni din acest an, peste 80% dintre decesele din țara noastra au fost provocate de aceste categorii de afecțiuni, arata calculele 360medical.ro pe baza ultimelor date oficiale ale Institutului Național de Statistica (INS). In Romania, bolile cardiovasculare reprezinta de mult timp principala cauza de mortalitate, cu o pondere care se menține peste 50% din mortalitatea generala. Cancerul este a doua cauza majora de mortalitate In primele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

