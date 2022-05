Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 22 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 342 teste efectuate (din care 319 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 30 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 550 teste efectuate (din care 157 teste rapide). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 36 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.057 teste efectuate (din care 607 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 83 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.112 teste efectuate (din care 681 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 175 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.594 teste efectuate (din care 986 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 72 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.030 teste efectuate (din care 727 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 138 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 777 teste efectuate (din care 523 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 305 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.018 teste efectuate (din care 1.023 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…