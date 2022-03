Peste 50 de zboruri de repatriere sunt programate, pana in 13 martie, pe Aeroportul International “Henri Coanda” Bucuresti, doar miercuri urmand a fi imbarcati peste 3.000 de cetateni straini care se aflau in Ucraina in momentul izbucnirii conflictului armat. Potrivit reprezentantilor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), peste 50 de zboruri de repatriere sunt anuntate, pana la acest moment, pe Aeroportul International “Henri Coanda” din Bucuresti. Acestea sunt programate pentru perioada 2-13 martie si au ca destinatie Atena, New Delhi, Cairo, Mumbai, Istanbul, Casablanca, Medina,…