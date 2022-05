Peste 50 de sportivi au murit de la startul ofensivei militare a Rusiei

Stiri pe aceeasi tema

- Lituania va livra 20 de vehicule blindate de tip M113,10 camioane militare si 10 vehicule de deminare, ”cu scopul de a sprijini in continuare apararea impotriva Rusiei”, a declarat miercuri ministrul lituanian al Apararii, Arvydas Anusauskas, relateaza CNN. Ajutorul militar se ridica la 15,5 milioane…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei este o parte esențiala a negocierilor de pace ale țarii sale cu Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ucraina ”are dreptul” sa loveasca tinte militare ruse, subliniaza joi un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, care sugereaza astfel ca Kievul ar putea efectua atacuri pe teritoriul rus, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca urmatoarea faza a "campaniei militare" a Rusiei in Ucraina a inceput, centrata pe "eliberarea completa" a regiunilor proruse Donetk si Lugansk, transmite EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In contextul invaziei Rusiei lui Vladimir Putin in Ucraina, ar urma sa apara o noua fabrica in țara noastra. Dezvaluirea a fost facuta, pentru BUGETUL.RO, de catre Florin Spataru, ministrul Economiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, mulțumește Indiei pentru ca a luat situația din Ucraina „in ansamblul sau de fapte", anunța CNN, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Belarus a anuntat sambata ca desfasoara cinci unitati de lupta la frontiera sudica pentru a preveni intrarea in tara a unor "formatiuni nationaliste armate" din Ucraina, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, susține ca negocierile cu ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitry Kuleba, s-au concentrat doar pe deschiderea coridoarelor umanitare, asta pentru ca Rusia așteapta un raspuns la propunerile deja avansate. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…