- Miercuri dimineața, in urma controalelor efectuate pe drumurile publice, polițiștii rutieri au surprins șase șoferi in timp ce s-ar fi aflat la volan sub influența bauturilor alcoolice ori avand suspendata exercitarea dreptului de a conduce Pe parcursul zilei de ieri, polițiștii rutieri s-au aflat pe…

- Politistii din Timis au avut de-a face in ultimele zile cu numeroase cazuri de soferi care s-au urcat la volan sub influenta diverselor substante interzise. Duminica, in jurul orei 1.00, politistii Serviciului Rutier, au oprit pe Splaiul Tudor Vladimirescu, din Timisoara, un autoturism condus de tanar…

- In acest sfarșit de saptamana au avut loc mai multe controale amanunțite in București. Zeci de șoferi au fost prinși drogați sau bauți la volan. Aceștia au ramas fara permis de conducere, dupa ce au condus sub influența alcoolului, a substanțelor interzise sau nu au respectat regulile de circulație.…

- Doi barbați din Alba, reținuți de polițiști dupa ce au fost prinși la volan sub influența bauturilor alcoolice Un barbat din Berghin și unul din Cetatea de Balta au fost reținuți de polițiști dupa ce au fost prinși la volan sub influența bauturilor alcoolice. In cazul barbatului din Cetatea de Balta,…

- Numarul șoferilor prinși beți la volan pe drumurile din Dambovița este tot mai mare. Sambata, 1 iulie, polițiștii au depistat pe șoselele din județ alți doi barbați care șofau deși se aflau sub influența bauturilor alcoolice. “La data de 1 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 8 Poliție Rurala…

- Polițiștii din Cimișlia, in comun cu angajații DP Sud a INSP, au depistat in weekend 6 barbați care conduceau in stare de ebrietate și fara a deține actele necesare ale mijloacelor de transport.

- SANCȚIUNI DURE… Doi barbați, unul din municipiul Vaslui, celalalt din comuna Valeni, s-au ales cu dosare penale dupa ce au condus bauți. Pe langa amenda și suspendarea dreptului de a mai conduce, cei doi fost reținuți pentru 24 de ore de catre oamenii legii, ulterior fiind plasați sub control judiciar…

- Pericol in trafic: șoferi din Alba, prinși bauți la volan. Unde au fost opriți de Poliție și ce alcoolemie aveau Doi barbați din Alba s-au ales cu dosare penale dupa ce au condus bauți. Unul a fost oprit la Alba Iulia, iar celalalt de catre polițiștii din Blaj. Potrivit IPJ Alba, luni, 15 mai, in jurul…