- Noapte alba pentru angajații Primariei Chișinau și voluntarii care activeaza in regim non stop pentru a face fața fluxului continuu de refugiați veniți din Ucraina. Primarul general, Ion Ceban a subliniat ca in prezent, in Chișinau sint prevazute mai multe locații amenajate in acest sens. „In prezent:…

- Primaria Municipiului Dej a anunțat, in urma cu puțin timp, ca pune la dispoziția cetațenilor ucrainieni refugiați 100 de locuri de cazare. ”Primaria Municipiului Dej vine in sprijinul cetațenilor refugiați din Ucraina. 100 de locuri de cazare, masa, inclusiv transport gratuit, direct din localitațile…

- Cel putin 50.000 de ucraineni si au parasit tara in ultimele 48 de ore, de la inceperea invaziei militare ruse, a afirmat vineri, 25 februarie, seful agentiei ONU pentru refugiati, care a contabilizat joi 100.000 de persoane stramutate in Ucraina, transmite AFP. 39; 39;Peste 50.000 de refugiati ucraineni…

- Ca urmare a intensificarii tensiunilor politice și agresiunilor militare din Ucraina, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților iese in intampinarea cetațenilor ucraineni care trec prin punctul vamal Siret, cu alimente neperisabile, articole de menaj și de igiena personala, apa, oferind și spații de cazare…

- Sprijin oferit de Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor cetatenilor ucraineni, refugiati in Romania.Ca urmare a intensificarii tensiunilor politice si agresiunilor militare din Ucraina, Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor iese in intampinarea cetatenilor ucraineni care trec prin punctul vamal Siret, cu…

- Tot mai mulți maramureșeni iși ofera gratuit casele pentru a adaposti familii de ucraineni care au fugit din calea unui razboi pe care ei nu l-au cerut sau vrut. Pe rețelele de socializare sunt tot mai des postate anunțuri legate de acest gen de ajutor oferit de maramureșeni din Maramureșul Istoric.…

- Primul val de refugiați din Ucraina a ajuns deja in Romania. Zeci de ucraineni au trecut joi, 24 februarie, prin PTF Sighetu Marmației in țara noastra.Zeci de ucraineni de etnie romana din zona Solotvino (Slatina) au trecut deja in Romania. Coloanele de mașini dinspre Ucraina se pot observa de la punctul…

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru Agerpres, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…