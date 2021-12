Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 03-05.12.2021, intre orele 18:00-04:00, Serviciul Rutier Suceava impreuna cu formațiunile de profil din județ, au organizat acțiuni pe linia depistarii conducatorilor auto ce conduc autovehicule publice sub influența bauturilor alcoolice, ocazie cu care au fost efectuate 584 testari cu aparatul…

- In perioada 26 noiembrie-1 decembrie, intre orele 18:00-04:00, Serviciul Rutier impreuna cu formațiunile de profil din județ au organizat acțiuni pe linia depistarii conducatorilor auto ce conduc autovehicule publice sub influența bauturilor alcoolice, ocazie cu care au fost efectuate 499 testari cu…

- 192 de autovehicule au fost oprite și 214 persoane au fost legitimate, joi, intre orele 16:00-18:00, de catre polițiștii Biroului Rutier Timișoara și cei ai secțiilor 2, 3 și 5 din cadrul Poliției Municipiului Timișoara, impreuna cu lucratorii S.A.S. In cadrul acțiunii au fost aplicate 40 de amenzi…

- Sancțiuni mai dure pentru șoferii care urca bauți la volan, circula cu viteza excesiva sau nu le acorda prioritate pietonilor. Este initiativa Ministerului de Interne, care vrea sa introduca mai multe modificari in Codul Contraventional, la capitolul siguranta in trafic.

- In timpul probei, tanarul a fost tras pe dreapta de un echipaj al Politiei Rutiere pentru un control de rutina.Politistii au fost luați prin surprindere, insa, dupa ce l-au testat pe tanar pentru droguri.Aparatul Drugtest a indicat ca tanarul care sustinea examenul pentru permis consumase trei tipuri…

- In acest week-end, polițiștii Serviciului Rutier au impanzit principalele artere ale județului Maramureș in baza unui plan de acțiune desfașurat in scopul depistarii conducatorilor auto care nu respecta limitele legale de viteza. Acțiunea s-a derulat pe D.N. 1C, pe rutele Baia Mare – Seini și Baia Mare…

- Se schimba viteza maxima in Capitala, așadar mulți dintre șoferii grabiți ar putea lua amenzi. Primaria Capitalei a propus ca viteza maxima sa se modifice pe 42 de trasee din București. Viteza maxima noua in Capitala Astfel, Primaria Capitalei a propus un proiect prin care 42 de trasee din oraș sa aiba…

- Mai multe persoane s-au ales cu amenzi și dosare penale la finele saptamanii trecute. In 6 noiembrie, in jurul orei 12.35, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Lugoj au depistat, pe strada Fagetului din oraș, un barbat, in varsta de 40 de ani, care a condus un autoturism, sub influența bauturilor alcoolice.…