Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat al Politiei de Frontiera se arata ca, la inceputul acestui an, sub coordonarea DIICOT - Biroul Teritorial Satu Mare, a inceput monitorizarea unei grupari formate din peste 50 de persoane, cetateni romani si ucraineni, specializata in contrabanda cu tigari de provenienta extra-comunitara.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat 11.500 pachete țigari, de proveniența ucraineana, in valoare de 134.500 lei.

- Potrivit hidrologilor, va fi cod galben de inundatii de sambata, de la ora 12.00, pana marti, la ora 18.00. Sunt vizate raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza (judetul Maramures), Somesul Mare (judetul Bistrita Nasaud), Somesul Mic – bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele…

- AVERTIZARE HIDROLOGICA NR. 45 DIN 06.07.2018 Sursa: Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti Ziua/luna/anul: 06.07.2018 Catre: Ministerul Apelor si Padurilor, Ministerul Mediului, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Administratia…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma mai multor actiuni pe linia combaterii contrabandei, 21.000 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 245.900 lei. Ieri, 8 iunie a.c., in jurul…

- Politisti de frontiera vasluieni si ieseni au declansat, astazi, o actiune specifica pentru stabilirea activitatilor infractionale desfasurate de mai multe persoane pe raza municipiului Barlad care aveau preocupari in sfera contrabandei cu produse din tutun, urmand sa fie aduse la audieri 15 persoane.…

- Maramures: 59 de persoane sunt urmarite penal pentru contrabanda cu tigari, prejudiciul fiind de peste 700.000 de euro. VIDEOCincizeci si noua de persoane sunt urmarite penal de procurorii DIICOT pentru contrabanda, oamenii legii efectuand miercuri mai multe perchezitii in Maramures in urma…

- La data de 23 mai 2018 procurorii DIICOT B. T. Maramures impreuna cu lucratori din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au efectuat un numar de 16 perchezitii domiciliare pe raza judetului Maramures, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional…