Stiri pe aceeasi tema

- Statul estic Bihar a adaugat 2.426 de decese neinregistrate, in timp ce statul sudic Kerala a adaugat 263, a precizat un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii, citat de Reuters.Cifrele revizuite au facut ca bilantul deceselor sa fie de 2.796, cel mai mare incepand cu 21 iulie, potrivit calculelor…

- Numarul global al deceselor asociate COVID-19 a depasit luni 5 milioane. SUA, Brazilia si India sunt tarile cele mai afectate, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins, citat de EFE.

- Dupa aproape doi ani de la aparitia primelor cazuri de persoane infectate in China, pandemia de coronavirus a imbolnavit pana in prezent peste 244 de milioane de persoane in intreaga lume si a provocat aproape 5 milioane de victime. In Romania, peste 1,6 de milioane de persoane au fost infectate si…

- 10.195 persoane s au vaccinat de la debutul pandemiei, si tot de la debutul pandemiei s au inregistrat 382 de decese, la nivelul judetului Tulcea. Incidenta raspandirii covid19, cumulata la 14 zile a cazurilor active din judetul Tulcea, calculata la 1.000 de locuitori, este de 7,32.10.195 persoane s…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine astazi, de la ora 18,15, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni. Declaratiile presedintelui sunt legate de numarul mare de decese cauzate de Covid 19 inregistrate in Romania. ...

- Potrivit datelor furnizate de autoritati, astazi sunt in carantina la domiciliu 1.417 persoane, iar alte 5.239 de persoane sunt izolate la domiciliu. Ieri erau 770 de persoane aflate in carantina la domiciliu si 5.076 in izolare.In ultimele 24 de ore, au fost internate 9 persoane.Datele actualizate…

- Astazi, potrivit datelor raportate de autoritati, de la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 53.785 de persoane infectate cu SARS CoV 2.Pana in prezent, 1.507 persoane au decedat din randul celor pozitivate.De asemenea, la nivelul judetului sunt 770…

- Guvernul urmeaza sa aloce, in sedinta de miercuri, suma de 460 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru cheltuieli cu medicamente si pregatirea paturilor ATI necesare in gestionarea pandemiei de COVID-19, a anuntat premierul Florin Citu. El a prezentat acest proiect in cadrul sedintei Biroului…